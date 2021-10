Le juge du 8e Cabinet lance un mandat d'arrêt contre un policier de la SU

Selon L'Observateur, le juge du 8e cabinet a lancé un mandat d'arrêt contre le policier Issa Faye, en service à la Sûreté

Urbaine (SU) .



En fuite depuis l'éclatement de l’arnaque à l’or sur deux commerçantes grugées de 53 millions Fcfa, le limier est cité dans une autre affaire d’abus de confiance et d’escroquerie.



Le mis en cause a grugé une dame à la Cité Mixta en bradant tout le matériel de l’appartement qu’il a loué.



La victime est une Sénégalaise établie en France. Propriétaire d’un appartement à la Cité Mixta, elle l’avait confié à un gérant.



Ce dernier a été contacté par le policier qui lui a fait croire qu’il était en mission et devait séjourner quelque part pour 6 jours avant de rallier la Gambie.



Un accord est trouvé et l’appartement lui a été loué à 20 000 Fcfa la nuitée.

Le gérant, qui n’a reçu aucun sou de son locataire, se dirige à l’appartement où il trouve la clé suspendue à la serrure.



La porte ouverte, il constate que le policier a tout dévalisé.



De la chambre à coucher estimée à 3 millions Fcfa, aux meubles de salon d’une valeur de 4,5 millions Fcfa, la table à manger, la télé écran plat, le tapis, les draps…, tout à été emporté.

Le policier a bradé tout le matériel volé à la modique somme de 475.000 Fcfa.