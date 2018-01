Senxibar

Le juge Malick Lamotte : "Nous n'acceptons plus certains comportements dans la salle d'audience"

Pour le juge Malick Lamotte, la sévérité face aux troubles d'audience doit rester de mise. "Il est impératif de faire régner l'ordre" dans la salle 4, abritant le procès de Khalifa Sall, selon le président du tribunal. Le comportement de certains, provoquant des murmures outrés, n'est pas du goût du magistrat. Il a encore émis le souhait de voir régner "un climat apaisé et de dignité".



Ayant la responsabilité d'organiser les débats, le juge de Khalifa Sall a convoqué les différentes parties et l'assistance, ce mercredi, pour un rappel à l'ordre. Lamotte a exprimé le souhait que chacune des parties puisse librement s'exprimer sans être interrompue et organiser sa défense comme elle le souhaite. "J'y veillerai", a-t-il promis, avant la reprise du procès du Maire de Dakar. Le juge s'agace encore à propos de l'attitude de certains partisans de Khalifa Sall qui perturbent l'audience. Un homme averti en vaut deux...

