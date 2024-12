Le calvaire d’El Hadj Ndiaye : Après un AVC et une cécité, le chanteur exproprié de ses biens

El hadj ndiaye qui a interprété la célèbre chanson contemporaine ‘’Bonjour comment ça va et comment va la santé’’ est gravement malade depuis deux ans. Selon nos confrères de la Rfm, l'artiste musicien qui est atteint d'un accident vasculaire cérébrale (AVC) est en ce moment victime d'expropriation de ses biens qui se trouvent à Nguekokh à l'entrée de Mbour. Face à une telle injustice, un comité dénommé ''justice pour El Hadj Ndiaye" a été mis sur place pour soutenir l'artiste.

‘’El Hadj Ndiaye c’est comme un jumeau, mais il traverse des difficultés en ce moment. Il est atteint depuis deux ans d’AVC. Certains grands musiciens comme Youssou Ndour et autres l'ont assisté depuis le début, mais il a encore besoin plus de soutien’’, soutient l’artiste chanteur Fallou Dieng sur la Rfm.

Faisant partie du cercle d'amis de El Hadj Ndiaye, Mignane Diouf, coordonnateur du Forum social sénégalais a exposé le problème avant de solliciter l'aide des autorités sénégalaises.