Le bilan du séisme en Turquie et en Syrie dépasse les 9.500 morts

Le bilan du séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie dépasse désormais les 9.500 morts, selon les bilans officiels communiqués mercredi.

En Turquie, 6.957 corps ont été retirés des décombres selon l'Afad, organisme de secours turc, et 2.547 morts ont été dénombrés en Syrie, selon les autorités et les médecins.