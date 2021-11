Le baobab sacré de Nianing : un symbole historique de 18 siècles, plus de 1800 ans sur terre (Vidéo)

Captivant à la simple vue avec ses 32 mètres de diamètre, le baobab sacré de Nianing, vieux de 18 siècles, force respect et admiration, à travers son passé chargé d’histoire. Le baobab se singularise davantage par son statut d’ancien cimetière des griots séréres.

L’intérieur qui est accessible à partir de son tronc qui dispose d’une ouverture semblable à une porte d’entrée d’une caverne. L’âme de plusieurs générations de griots plane ici, comme des archives invisibles de l’oralité, considérés comme des êtres de la basse classe. Ainsi, la tradition sérère n’admettant pas que le griot soit enterré, histoire de ne pas “polluer”, leurs terres, le lieu a été choisit comme isoloir pour ces morts.



Enveloppé d’un linceul blanc, le défunt était introduit dans l’espace creux du tronc de l’arbre. Les femmes à l’entrée, les hommes au fond et les enfants, dans une sorte d’antichambre à l’intérieur. Ils ont pu convaincre les siens de leur accrocher leurs instruments de musique sur les lieux. Cette croyance et ce sort réservés aux griots, faisaient de ce site, un espace banni, où personne ne devait traîner…



Jadis banni, l’arbre est de nos jours, un lieu d’attraction. Il est vénéré et considéré comme un lieu sacré depuis que les populations ont arrêté d’en faire le cimetière des griots, suite à un véto du président Léopold Sédar Senghor. Il leur aurait fait comprendre que les griots ne méritaient pas un tel sort, mais aussi que cette pratique était dangereuse pour eux car les cadavres décomposés pouvaient entrainer des épidémies.



Après quelques années de confrontation, le président poète d’alors, qui est de la même ethnie, finit par convaincre les siens, à l’aube des indépendances. Symbole fascinant, au fil du temps, l’arbre devient un endroit prisé et reçoit des hôtes qui viennent d’ici et d’ailleurs pour des raisons diverses. Les touristes viennent de partout pour contempler et communier avec ce géant de la nature.



L’émotion est souvent forte sur ces lieux où plane toujours l’âme de ces griots. Le baobab sacré est aussi fréquenté par des populations locales pour ces supposées vertus mystiques et miraculeuses. En respectant un certain nombre de rituels et bains mystiques, le croyant peut voir ses soucis de santé, de fertilité se résoudre…