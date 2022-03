Le TER en service pour l’inauguration du stade du Sénégal : L’Apix et son dispositif prévu en deux temps.

Mountaga Sy a annoncé samedi, à trois jours de l’évènement, que l'Apix allait accorder une importance capitale à l’inauguration du joyau du football. Selon lui, le Train express régional sera bien en service pendant la journée et la soirée du 22 février.



Le TER constituera, dit-il, l'épine dorsale pour rallier Diamniadio à partir de Dakar et à travers les 13 gares. Il est prévu un plan de transport avec « une horloge pyramidale » et le schéma de retour est conçu de la même manière.