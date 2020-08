Le Sénégal reçoit 17,6 milliards Cfa pour la pré-exploitation du Ter

Le gouvernement du Sénégal a signé vendredi avec la Banque publique française d’investissement (BPI) un contrat de financement de 17, 6 milliards de francs pour la pré-exploitation du Train express régional (TER) devant relier Dakar à la Nouvelle ville de Diamniadio, a appris l’APS.



Le ministre sénégalais de l’Economie du Plan et de la Coopération Amadou Hott et le directeur exécutif en charge de l’export à la BPI ont notamment procédé à la signature de ce contrat de 26, 9 millions d’Euros en présence du ministre délégué auprès de celui en charge de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité de la France, Franck Riester.



‘’Ce financement de BPI à hauteur de 26,9 millions d’Euros (environ 17,645 milliards CFA) permettra de mettre en place les services nécessaires à une bonne exploitation du TER, par la Société d’Exploitation-maintenance du TER (SETER)’’, souligne le ministère sénégalais de l’Economie dans un communiqué publié sur son site.



Le Train express Régional (TER), ‘’un des projets phares’’ du Plan Sénégal émergent (PSE) reliera le centre-ville de Dakar au nouvel aéroport International Blaise Diagne situé à 55km, en 30 à 45 minutes, et constituera l’épine dorsale du transport dans la capitale sénégalaise, fait-on valoir.



Le début d’exploitation est prévu pour 2021, indique-t-on dans le communiqué.



BPI France y est présenté comme ‘’un partenaire privilégié’’ du Sénégal.



Cité dans le communiqué Franck Riester a déclaré que, “ce projet est un symbole du dynamisme de la coopération économique franco-sénégalaise”.