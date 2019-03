Le Sénégal compte 4,5 millions de femmes célibataires ! C’est un phénomène qui persiste et qui prend une ampleur inquiétante depuis de nombreuses années au Sénégal. On estime aujourd’hui le nombre de femmes célibataires à quelque 4,5 millions, selon des chiffres qui viennent d’être dévoilés par une ONG britannique.

Selon « Family optimize » 4,5 millions de femmes Sénégalaises en âge de se marier sont aujourd’hui célibataires. Les raisons sont une volonté de certaines femmes d’être autonomes financièrement et surtout d’être indépendantes vis à vis de leurs familles. La Rédaction



