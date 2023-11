[Le Récap] Ousmane Sonko a mis fin à sa grève de la faim

Ousmane Sonko a mis fin à la grève de la faim qu'il menait depuis mi-octobre, ont annoncé deux responsables de sa coalition qui lui ont rendu visite en prison. "Il a suspendu l'utilisation de cette arme pour l'instant", a déclaré dans un message le député Guy Marius Sagna. Habib Sy, responsable au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, a aussi publié un texte authentifié sur sa page Facebook qui confirmait l'information. "En tout état de cause, il les reprendra, au gré des contextes", a-t-il néanmoins précisé. Les deux hommes ont tous les deux assuré que M. Sonko était "en excellente forme" et avait le moral. “Solide comme un roc” Tout comme Cheikh Tidiane Dièye, autre leader de YAW, qui a souligné l’excellente forme du maire de Ziguinchor : J’ai revu l’ami, le frère, l’alter ego, le compagnon de lutte. Je ne suis pas seulement soulagé de constater qu’il a bonne mine et recouvre la plénitude de sa santé. Je suis aussi soulagé parce que je l’ai vu mentalement solide. Il est solide comme un roc. Ceux qui pensaient le neutraliser l’ont libéré. Ils souhaitaient le casser mais l’ont fortifié. Ils rêvaient de l’anéantir mais l’ont fait revivre”. M. Sonko avait été admis en réanimation dans un hôpital de Dakar après avoir perdu connaissance fin octobre et était à ce moment-là dans un état "très faible", selon ses avocats. "Sonko reste notre seul et unique candidat", a affirmé M. Sagna. Pourtant, la Cour suprême au Sénégal a cassé vendredi un jugement qui avait remis M. Sonko dans la course à la présidentielle en annulant sa radiation des listes électorales prononcée à la suite d'une condamnation dans l’affaire Adji Sarr. Cette affaire doit être rejugée à une date encore inconnue alors qu'une course contre-la-montre est enclenchée pour l'opposant s'il veut obtenir ses parrainages. Pastef, appelle depuis dimanche à soutenir également Bassirou Diomaye Faye, lui aussi derrière les barreaux. "Parrainer Diomaye, c'est parrainer Sonko", dit une campagne du parti. La formation politique continue toutefois de dire que la candidature d'Ousmane Sonko est le plan A.