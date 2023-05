Le Procureur requiert 10 ans de prison contre Ousmane Sonko

Dans son réquisitoire, le ministère public a demandé au juge de la Chambre criminelle de Dakar de déclarer Ousmane Sonko coupable des faits de viols qui lui sont reprochés et le condamner à une peine de dix (10) ans de réclusion criminelle. « A défaut de retenir le crime de viol, de requalifier les faits en délit de corruption de la jeunesse et le condamner à cinq (5) ans de prison et à payer une amende de 2 millions de FCFA. En sus, d’un emprisonnement de cinq (5) ans pour menaces de mort », a-t-il sollicité.

S'agissant de Ndèye Khady Ndiaye, le parquet général a requis 5 ans de réclusion criminelle pour complicité de viols et une amende de 100 000 de FCFA, et un an pour incitation à la débauche et diffusion d'images contraire aux bonnes mœurs.

« Ousmane Sonko a refusé de ne pas répondre à la convocation qu'il a régulièrement reçue et c'est son droit. Les gens ont fait croire qu'il y avait une ordonnance de prise de corps et cela a engendré des difficultés », a souligné l’avocat général.