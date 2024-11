Le Président Wade est retourné en France, il a voyagé avec...

Le Président Abdoulaye Wade doit être en ce moment en France. L’ancien chef de l’État (2000-2012) a quitté le Sénégal pour Paris, ce mercredi en début d’après-midi.



Selon Les Échos, qui donne l’information, il a voyagé à bord d’un jet privé. Me Wade, 98 ans, était accompagné de ses deux médecins, le colonel Fall et Dr Sohibou Ndiaye, signale le journal. La même source, qui dit ignorer la raison du déplacement du pape du Sopi, a relevé aussi la présence des agents de sécurité Baye Moussé Ba dit «Bro» et Abdoulaye Dièye.