Le Président Bassirou Diomaye Faye : Un leader qui réveille l’Afrique pour un panafricanisme de révolution ! (Par Me Abdoulaye TINE)

Le 13 février 2025, lors de la 38ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba, un tournant décisif s’est dessiné pour l’Afrique. Sous la direction de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal, élu lors d’un scrutin exemplaire, le continent s’est engagé résolument sur la voie d’une renaissance audacieuse, proclamée sous le thème « Année de la justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine par le biais de réparations ».

Dans un monde en mutation rapide, où les défis sont nombreux, le besoin de solidarité et d’autonomie n’a jamais été aussi pressant pour nous, Africains. Le Président Faye, rapporteur désigné par ses pairs, a brillamment défendu cette vision d’une Afrique souveraine et fière. Il a appelé chacun d’entre nous à se lever et à participer à ce grand mouvement collectif pour forger un avenir radieux.



Face aux évolutions de la politique américaine et de l’USAID, le message est clair : l’Afrique doit compter sur elle-même. Le Président Faye a plaidé en faveur de l’autonomie et de la solidarité entre les nations africaines, invitant à une mobilisation collective pour bâtir un avenir éclairé.





Cette ambition résonne profondément avec la vision panafricaniste de son Premier Ministre, Ousmane Sonko, qui inspire à rêver d’une Afrique unie, résiliente et déterminée à s’émanciper des influences extérieures. Ensemble, ils incarnent un mouvement puissant : une Afrique qui se lève, qui s’unit et qui affirme ses droits sur la scène mondiale. Sous la direction du Président Faye, le Sénégal se positionne comme le phare de cette renaissance, éclairant le chemin pour d’autres nations.



Lors de cette conférence, le Président Faye a également échangé avec le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, qui reconnaît la voix influente et respectée du Sénégal sur la scène internationale. Ce soutien renforce notre position en tant que leader dans la défense des valeurs de justice et d’égalité, nous plaçant au cœur des discussions géopolitiques.



Les débats sur des enjeux cruciaux, tels que le financement de la santé, sont déterminants pour relever les défis sanitaires du continent. Les échanges bilatéraux fructueux solidifient des alliances stratégiques et ouvrent la voie à des initiatives communes, plaçant le Sénégal comme un acteur incontournable sur le plan géopolitique.



Avec cette vision audacieuse et ce leadership proactif, le Sénégal et son Président Faye, fort de sa légitimité démocratique, tracent la voie vers une Afrique unie, forte et résiliente.



À vous, mes frères et sœurs africains, aux masses populaires, aux intellectuels d’ici et de la diaspora, je vous lance un appel passionné : unissons nos forces et rejoignons ce mouvement historique ! Ensemble, soutenons le Sénégal dans sa quête pour une Afrique juste, équitable et influente, en phase avec un panafricanisme renouvelé.



Réveillons l’Afrique qui sommeille en nous ! Notre destin est entre nos mains. Ensemble, nous écrivons l’histoire d’une puissance indomptable, d’une Afrique qui rayonne, qui inspire et qui conquiert sa place dans le monde !



Me Abdoulaye TINE

Avocat à la Cour et Docteur en droit.

Président du Parti Union Sociale Libérale (USL)

Membre de la Coalition Diomaye Président.