Le Premier ministre affirme une tolérance zéro face à la corruption

Le Premier ministre a annoncé une politique de tolérance zéro contre la corruption, lors de la clôture de la première édition de la Conférence des administrateurs et managers publics. Il a précisé que la reddition des comptes s’effectuera sans indulgence. « Depuis le 24 mars 2024, avec l’élection du Président Bassirou Diomaye Faye, nous sommes entrés désormais, dans l’ère de la tolérance zéro, aussi bien pour la détection que pour la sanction des pratiques occultes, conformément à notre engagement en matière de reddition des comptes devant le Peuple… » a-t-il affirmé, selon ce qu’a rapporté le site Le Quotidien.

Le Premier ministre a exprimé sa préoccupation concernant la réputation de l’administration, souvent pointée du doigt pour des actes de corruption, de surfacturation, de trafic d’influence, et de détournements de fonds publics. Il a rappelé que le pays est classé au 123ème rang sur 190 dans l’indice de corruption. Cette déclaration a été relayée par Le Quotidien.



Le Premier ministre entrevoit une nouvelle période pour le pays et son administration. Il invite à écrire cette nouvelle page ensemble, en suivant la vision et la volonté du chef de l’État. Il a souligné que la capacité de dialogue et de négociation s’était érodée, engendrant méfiance et immobilisme. Cependant, il reste optimiste grâce à une nouvelle génération prête à agir pour le bien de la nation.