Le PSG se désolidarise de Gueye qui a refusé de jouer durant la journée de lutte contre l’homophobie

Deux jours après son refus de jouer lors de la journée de lutte contre l’homophobie, le choix du milieu de terrain sénégalais a été largement critiqué sur la scène politique, mais aussi par son club qui précise qu’il s’agissait d’un choix personnel. Le joueur, qui réfute être homophobe, garde le silence.



Le hasard réserve parfois de bien curieuses coïncidences. Ce lundi, Jake Daniels est devenu le premier joueur professionnel en activité à faire son coming out au Royaume-Uni depuis 30 ans. La révélation du joueur de Blackpool — la première depuis celle de John Fashanu dans les années 1990 — n’est pas qu’un événement outre-Manche.



Bien qu’elle n’ait aucun lien de cause à effet, celle-ci intervient deux jours, tout juste, après qu’Idrissa Gueye a été considéré comme le premier joueur de l’Hexagone à ne pas avoir souhaité prendre part à la 37e journée de Ligue 1 placée sous le signe de la lutte contre l’homophobie. Samedi, lors du déplacement du PSG à Montpellier, le milieu de terrain sénégalais a été écarté à sa demande de la feuille de match bien qu’il était apte à jouer d’un point de vue physique.



Une affaire qui, après avoir notamment été évoquée dans nos colonnes dimanche 15 mai, a pris ce lundi matin une autre tournure, le débat dépassant le cadre du football pour s’inviter sur la place publique et le terrain politique. Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France n’a pas hésité à réagir à la controverse, allant même jusqu’à demander des sanctions.

Roxana Maracineanu trouve le choix du joueur regrettable



« Les joueurs d’un club de football, et ceux du PSG en particulier, sont des figures d’identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d’exemplarité. Un refus d’Idrissa Gana Gueye de s’associer à la lutte contre l’homophobie ne pourrait rester sans sanction ! » a-t-elle posté sur Twitter en mentionnant même le compte officiel du PSG dans son message. Dans un entretien qu’elle nous a accordé, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a, elle, jugé « regrettable » le choix de l’international sénégalais. Mais elle se refuse à demander de le pénaliser, renvoyant cette décision au PSG. « Le club l’a mis de fait devant ses responsabilités en évoquant une motivation personnelle, souligne-t-elle. Maintenant, la balle est dans son camp. À titre personnel, je trouve cela regrettable qu’il n’ait pas souhaité jouer. Je ne vais pas me substituer à son employeur, c’est à lui de voir quelles suites donner à cette affaire. »



« Je ne sais pas comment les clubs ont présenté l’initiative à leurs salariés, ajoute la ministre. Si mettre un maillot avec des numéros arc-en-ciel peut paraître anodin, c’est un geste important et symbolique qui permet d’éduquer notre jeunesse. Un joueur peut refuser de le mettre, nous sommes en démocratie, mais je le répète de nouveau, je trouve cela regrettable. » Et elle n’est vraisemblablement pas la seule. Si elle a provoqué tous types de réactions sur les réseaux sociaux, la décision du joueur n’a en revanche pas divisé en interne. Le club, qui s’est envolé dans la nuit de samedi vers Doha pour une tournée commerciale de deux jours auprès de partenaires, s’était montré plutôt discret sur le sujet durant le week-end.



Mais lundi soir, après 48 heures de silence radio, le club s’est désolidarisé de son joueur. « Idrissa Gueye n’était pas dans le groupe pour des raisons individuelles et personnelles, a ainsi fait savoir le PSG. Cette décision lui appartient. Le PSG a toujours tenu à combattre toute forme de discrimination et l’a de nouveau fait ce week-end. » En interne, si on se dit fier que Messi et Mbappé aient donné de la résonance à l’événement, on n’a guère apprécié le geste « discutable » du joueur.