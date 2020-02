Le PM canadien à Dakar : Les droits de l’homme seront-ils en question ?

Mais note David Black, le Sénégal est considéré comme l’une des démocraties les plus stables du continent. Tout compte fait, Trudeau s’est engagé en faveur de l’autonomisation des femmes et des droits de l’homme.







Une Ong canadienne souhaite que le Pm soulève la question





Selon le site canadien, theglobeandmail.com, la violence sexiste est un problème important au Sénégal. Et la campagne internationale anti-pauvreté ONE Campaign souhaite que Trudeau soulève la question de la violence sexiste avec le Président Sall.



Toutefois, le cahier d’information de Trudeau indique clairement que les femmes et les filles sont confrontées à des obstacles importants en Afrique subsaharienne.



« La participation politique des femmes et la scolarisation des filles dans l’enseignement primaire se sont améliorées, mais les femmes et les filles africaines sont toujours confrontées à des obstacles juridiques discriminatoires, à un accès inégal aux ressources et à la violence sexuelle et sexiste », indique le mémo à Trudeau.