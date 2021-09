Le Ministre Yankhoba Diatara "Dérives sur les réseaux sociaux"

Communiqué de presse Dérives sur les réseaux sociaux Le ministre Yankhoba Diatara et la CDP unissent leurs forces pour barrer la route aux spammeurs, diffuseurs de fakenews et deepfakes ainsi qu’aux « influenceurs malveillants » Le ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba DIATARA a effectué une visite de travail et d’échanges dans les locaux de la Commission des Données personnelles (CDP) où la délégation du ministère a été reçue par Mme Awa Ndiaye et ses équipes ce jeudi 23 septembre 2021. Une première depuis que Mme Awa Ndiaye est à la tète de cette structure. « Vous êtes le premier ministre à avoir posé les pieds dans les locaux de la CDP pour poser les jalons d’une collaboration entre le ministère et la commission afin de trouver des solutions à la lancinante question des dérives sur internet » ont révélé les équipes de la CDP. Depuis quelques temps, le Sénégal est secoué par une série de violations des droits de nos compatriotes par la diffusion de données à caractères personnels de citoyens de divers statuts ou la dissémination de fake news. De la première institution du pays, à savoir la Présidence de la République au citoyen lambda, en passant par less guides religieux, tout le monde est victime soit d'attaques sur les réseaux, soit de diffusion de ses données personnelles. L’objectif majeur de cette visite de travail était de poser le débat autour de la recrudescence des dérives notées sur internet en général et les réseaux sociaux en particulier afin de trouver les solutions idoines. Les deux parties qui envisagent désormais d’unir leurs forces pour contrer la montée fulgurante de la déviance sur les réseaux sociaux, ont pu procéder à un diagnostic du mal. Il a ainsi été noté que la majeure partie des personnes qui s’adonnent à ces pratiques méconnaissent souvent la portée ou bien même les dispositions législatives et juridiques qui encadrent leur usage. Les deux parties ont annoncé des perspectives de collaboration dont la première phase portera sur la sensibilisation des masses populaires car une éducation des usages des technologies s’impose souvent aux utilisateurs des outils du numérique. Toutefois, à côté de cette phase de sensibilisation, les deux équipes ont rappelé les mesures coercitives de la loi, plus précisément celles contenues dans le code pénal et les mesures de la loi actualisée sur la protection des données personnelles. En attendant de mettre en place une task force de convergence des actions, le ministère et la CDP s’engagent résolument à barrer la route aux auteurs des dérives sur les réseaux sociaux.u