Le Mali a son nouveau gouvernement et une nouvelle cheffe de la diplomatie

Le nouveau gouvernement malien compte 32 membres, contre 36 dans l’ancienne équipe, dont onze femmes cette fois. Avec un départ remarqué, celui du ministre des Affaires étrangères, Tiéman Hubert Coulibaly, pourtant proche du président Ibrahim Boubacar Keïta. A sa place, l’actuelle conseillère diplomatique du chef de l’Etat malien, Kamissa Camara, très connue dans les ONG, qui prônent notamment la bonne gouvernance. Kamissa Camara a notamment un carnet d’adresses aux Etats-Unis. Parmi les nouveaux entrants, Lassine Bouaré, un proche du Premier ministre. Il hérite du ministère de la Cohésion nationale, de la Paix et de la Réconciliation. Le ministère de la Réforme de l’administration est renforcé. Il sera aussi chargé de la Transparence de la vie publique, en d’autres termes de la lutte contre la corruption. Et c’est une femme qui l’occupera : Safia Boly. Par ailleurs, les ministères de la Communication, de l’Administration territoriale, de la Sécurité, de la Culture, notamment, ne changent pas de titulaire. L’ancien ministre de la Défense, Tiéna Coulibaly, dirige désormais le département de la Justice, et l’ancien ministre du Pétrole, Tiémoko Sangaré, prend sa place. Dans la formation de la nouvelle équipe, le président et son Premier ministre ont choisi des membres de la majorité présidentielle, de la société civile et au moins une personne proche des groupes armés. L’un des objectifs de la nouvelle équipe est d’organiser les élections législatives. (RFI)