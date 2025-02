Le Front pour la défense de la Démocratie et de la République (FDR), un peloton de gameurs Le ridicule ne tue pas!!! Comment expliqueriez vous à Khalifa Sall les notions de Démocratie et de République après l’avoir conduit à l’échafaud??? Que diriez-vous aux victimes des évènements de 2021 tombées sur le champ d’honneur ??? En effet, le déluge du 24 mars vous a laissé un contrecoup fâcheux et vous avez besoin à vos côtés d’assistants sociaux. Marchands d'illusions, vous avez, des années durant, excellé dans cette politique politicienne. Il urge pour vous de procéder à une jachère politique et ultérieurement de changer vos semences. Les stratégies politiques ont changé. Quand la musique change, la façon de danser doit également changer !!! Une élection rend mesurable. Entre la présidentielle et les législatives, à moins que vous soyez amnésiques, vous avez une carence élective. Vous pouvez connaître le Sénégal mais vous ignorez totalement l'intelligence des sénégalais. Ils ont choisi l'action face à l'immobilisme drastique dans laquelle vous avez noyé ce pays pendant plus d'un demi siècle. Maintenant que vous avez la tête dans les nuages telle une supernova, vous serez sages de réfléchir à la maturité du peuple sénégalais. Celui-ci sait distinguer la bonne graine de l'ivraie, il sait identifier le moule qui façonne les leaders politiques de tout bord. Chassez le naturel, il revient au galop. Lamine SENE, MIMI 2024-Thies