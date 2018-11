Le FRN va envoyer des experts à la DAF pour contrôler « la tenue du fichier général des électeurs».

transparence pour la bonne tenue de l'élection présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal et conformément aux dispositions de la loi portant code électoral, notamment en son article L48, le Front de résistance national (RFN) va envoyer à la Direction de l'automatisation des fichiers, le 15 novembre, des experts de leurs partis en vue contrôler « la tenue du fichier général des électeurs», a annoncé Oumar Sarr, dans un communiqué. Dans cette lettre adressée au ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, Oumar Sarr a rappelé que cette prérogative n’a rien à voir avec le fait que Aly Ngouille Ndiaye doive leur remettre quinze jours au moins avant les scrutins la liste des électeurs par bureau de vote, sur « support électronique et en format papier » (Art. 11 de ladite loi). "Notre démarche est d’autant plus justifiée que, pour nous, on ne peut demander aux candidats à la candidature de collecter un pourcentage d’électeurs du fichier électoral dans le cadre des parrainages, tout en limitant l’accès audit fichier au seul candidat de Benno Bokk Yakaar", a souligné M. Sarr. "Depuis le Vendredi 9 Novembre, le ministère de l'intérieur, sous le prétexte d’avoir mis en ligne le fichier électoral, a en fait, réactivé un portail d'information permettant aux électeurs de vérifier leur inscription sur les listes électorales", a-t-il conlu.