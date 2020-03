Le FC Barcelone confirme la baisse des salaires

Cette fois, c’est bien fin la fin d’un triste feuilleton qui a écorné l’image du FC Barcelone. Après le communiqué publié par Lionel Messi sur ses réseaux sociaux, c’est au tour du club blaugrana de confirmer la baisse des salaires consentie par ses joueurs. « La direction du FC Barcelone, les représentants de tous les effectifs des sections professionnelles et la majeure partie des représentants de l’équipe de basketball ont trouvé un accord pour la réduction des salaires pendant la durée de l’état d’urgence liée au COVID-19. En ce qui concerne l’équipe première de football, la réduction sera supérieure aux 70% envisagés initialement par le club. Ce soutien de la part de l’équipe plus celui du club permettra de garantir 100% des salaires aux salariés du club (non sportif). Le club passera en chômage partiel cette semaine. Le club souhaite remercier l’implication de ses sportifs professionnels face à une situation aussi exceptionnelle génère par cette crise sanitaire », peut-on lire dans le communiqué.