Le DG de Senac SA répond à l’Etat du Sénégal : «C’est un mauvais signal de vouloir renégocier de manière autoritaire »

Le Senac SA ne compte pas baisser les bras sur la volonté de l’Etat du Sénégal à faire renégocier les contrats de concession. En marge de la cérémonie de présentation vœux de l’année 2020 le directeur général de Senac SA, Xavier Idier a montré tout son désaccord par rapport à cette décision.



« Le contrat nous fixe un ensemble de droits réciproques entre l’Etat et le concessionnaire. Aujourd’hui nous sommes au-delà de ce que le contrat nous demande de faire. Et l’idée de renégociation ne parait pas approprié parce que on peut le renégocier que s’il y a une clause qui le permet et aujourd’hui, il y’en a pas », a précisé Xavier Idier. .



Néanmoins, il indique que : « nous sommes toujours en discussion permanente. Il est dans l’intérêt de l’Etat et du concessionnaire de trouver des points d’ententes. Et c’est une garantie pour tout investisseurs de démontrer que le climat de rapport que nous avons avec l’Etat du Sénégal est le meilleur possible. Sinon, ce sera un mauvais signal pour l’Etat du Sénégal de vouloir de manière autoritaire renégocier les contrats. »