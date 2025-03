Le DG, Cheikh Bamba Dièye impose une gestion rigoureuse des finances

"Cheikh Bamba Dièye instaure la discipline budgétaire à l’AIBD

Face à des difficultés financières, l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) a lancé une série de réformes pour améliorer sa gestion. Cheikh Bamba Dièye, le directeur général, a dénoncé des « décisions gabégiques » ayant contribué à cette crise, tout en exposant les mesures mises en place pour rééquilibrer le budget.



Dans cette optique, plusieurs dépenses ont été réduites : baisse des allocations de carburant, suppression de certaines subventions, limitation des frais téléphoniques et rationalisation des coûts opérationnels. Ces ajustements ont permis de ramener le budget de l'aéroport de 25 milliards à 18 milliards de FCFA, soit une réduction de 2,5 milliards.



Pour réduire les charges de fonctionnement, plusieurs postes ont été revus à la baisse : les dotations en carburant, diminuées pour économiser 275 millions de FCFA; la suppression des subventions à certaines structures, générant 600 millions d’économies; les frais téléphoniques, passés de 18 à 8 millions par mois ; la finalisation des travaux du salon d’honneur, avec un gain de 300 millions; l’arrêt de la location de véhicules, réduisant les coûts de 340 à moins de 40 millions par an; les frais de mission, ramenés de 80 millions sur trois mois à 24 millions sur six mois.



L’AIBD a également réorganisé son personnel, passant de 938 à 872 employés, afin d’assurer une gestion plus efficace et adaptée aux besoins réels de l’aéroport. « L’objectif n’est pas de procéder à des licenciements forcés, mais d’assurer un fonctionnement optimal et durable », a souligné Cheikh Bamba Dièye.



Ces réformes ambitieuses illustrent la détermination de la nouvelle direction à restaurer la santé financière de l’aéroport et à en faire un acteur compétitif au niveau régional.