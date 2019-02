Politique

Le CNRA enterre le #SunuDebat entre les candidats

La twittosphère à lorigine de l'idée d'organiser un débat entre les candidats à la présidentielle s'était montrée euphorique la semaine dernière. 4 des 5 candidats à la presidentielle avait accepté de s'affronter dans un debat télévisé selon l'initiatrice, Awa Mbengue. Mais plus les jours defilaient, plus les candidats se retractaient. Et le coup de grâce a été donné par Conseil National de Regulation de l'Audiovisuel (CNRA) dans son dernier communiqué

La Rédaction

