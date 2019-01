La vive réaction de Malick Gackou après l’invalidation définitive de sa candidature

Le Conseil Constitutionnel a publié la liste définitive des candidats à l’élection Présidentielle, exit Karim Wade, Khalifa Sall qui ne seront pas de la partie, comme certains analystes le prédisaient , 5 des candidats ayant rempli les prérequis ont été validé définitivement, ils s’agissent de Macky Sall, Ousamane Sonko, Idrissa Seck, Issa Sall, et Maitre Madické Niang.

Cette décision a toute fois provoqué une vive réaction de Malick Gackou qui espérait voir sa candidature validée. Mais c’était sans compter sur les 5 Sages du Conseil qui en ont décidé autrement.

Juste après la publication des candidats officielles, M. Gackou, le Président du Grand Parti réagit à travers un communiqué envoyé à la rédaction de Senego dont nous publions son intégralité ci-dessous.

Déclaration

Chers compatriotes,

Chers camarades,

Chers amis,

Le Conseil Constitutionnel a confirmé ce que nous savions tous, sous la dictée de l’exécutif, consacrant ainsi l’invalidation de ma candidature à l’élection présidentielle du 24 février 2019.

Cet acte fort, illégitime et anticonstitutionnel demeure une illustration parfaite de la volonté du président Macky Sall de ne pas affronter le candidat de la Grande Coalition de l’Espoir/ Suxxali Senegaal que je suis pour des raisons qui lui sont propres.

Et cela, en dépit du fait que selon le logiciel du Conseil constitutionnel, nous avons validé 11 régions, 52911 parrains et 752 doublons que le président du Conseil a systématiquement refusé et de manière tout à fait injustifiée, la régularisation, avec un esprit biaisé et tronqué de la loi.

En nous privant de nos droits constitutionnels et en mettant le pays sous le joug de l’oppression contre les valeurs démocratiques et la sauvegarde des libertés, le président Macky Sall et son régime ne nous laissent aucun autre choix, pour la défense de nos droits citoyens et républicains, que celui de la confrontation politique.

A cet égard, je réaffirme ici et maintenant mon engagement total et entier avec le Collectif des 25 candidats et les forces vives de la Nation pour engager toutes les batailles susceptibles de libérer le peuple sénégalais des scories d’un régime anti-démocratique, népotique et qui fait du ponce pilatisme le fondement de sa gestion inique du pouvoir contre les intérêts supérieurs de la Nation.

Je vous exhorte à vous tenir debout pour consacrer toutes nos énergies au service de la défense de la Patrie fortement ternie par les décisions scélérates et illégitimes du Conseil Constitutionnel.

Restons mobilisés, debout et toujours pour le Sénégal.

Merci pour votre engagement constant à mes côtés.

Je demeure convaincu que nous vaincrons.

Vive la République!

Vive le Sénégal!

Malick Gakou Président du Grand Parti

Candidat de la Grande Coalition de l’Espoir/Suxxali Senegaal