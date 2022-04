La vidéo de l’audition fuite : Ndeye Khady Ndiaye dépose une plainte contre Adji Sarr…

Ndeye Khady Ndiaye a décidé de déposer une plainte contre Adji Sarr et Françoise Hélène Gaye. Ce, pour avoir été filmée dans le bureau du doyen des juges. Une vidéo qui a fuité quelques jours après la confrontation entre l’ex patronne du salon »

» et son ex employée.

Selon Les Echos, Ndèye Khady Ndiaye et ses avocats sont très en colère par rapport à cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Ils soupçonnent Adji Sarr d’en être l’auteure et Françoise Hélène Gaye de l’avoir mise sur les réseaux sociaux. Du coup, une plainte a été déposée au bureau du Procureur de la République contre ces deux personnes.

Mes Ibrahima Mbengue, Ousseynou Gaye et Cie, conseils de Ndeye Khady Ndiaye comptent suivre jusqu’au bout cette affaire pour que les responsables soient punis à l’aune du forfait, estimant que personne n’a le droit de filmer un procès dans une salle d’audience à fortiori l’audition dans le bureau du Doyen des juges d’instruction. Selon Les Echos, même le juge Oumar Maham Diallo n’a pas apprécié.