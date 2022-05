La tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA démarre ce jeudi à Dubaï

La tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola a débuté aujourd’hui à Dubaï, en présence d’Iker Casillas et de Kaká. Les deux anciens champions du monde ont fait fait le déplacement pour accompagner l’original de la célèbre statuette, qui s’apprête à faire le tour de la planète à quelques mois du coup d’envoi de la compétition.

Le Vice-président en charge du marketing et des partenariats dans le sport et le divertissement à l’international pour Coca-Cola Compagny, Brad Ross, confie: « Alors que les supporters du monde entier se préparent à encourager leur équipe, Coca-Cola est heureux de leur offrir l’opportunité de voir le trophée de près », a-t-il déclaré. Toujours, précise-t-il, « la magie de la Coupe du Monde se manifeste à travers ces passionnés qui croient en leur équipe et qui affichent leur amour pour le ballon rond ».