La météo annonce des pluies à partir de cet après-midi

À partir de cet après-midi, Dakar et une bonne partie du pays devraient accueillir encore des pluies. C'est ce qu'annonce l'Anacim dans son bulletin de ce mardi.



Au courant de cet après-midi allant à demain matin, des manifestations pluvio-orageuses intéresseront les régions Sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Cap Skirring et Ziguinchor) et l’Ouest (Dakar, Mbour, Fatick, Diourbel, Louga, Thiès).



Ailleurs, un ciel nuageux à couvert prédominera avec des risques de pluies par endroits. En raison de la forte couverture nuageuse, la chaleur sera moins ressentie sur le pays avec des températures maximales journalières qui oscilleront entre 35 et 38°C.