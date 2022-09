La lettre que Mimi a envoyée hier à Macky

Entre Macky Sall et Mimi Touré, c’est le grand Clash. Mimi Touré, qui soupçonne un «coup» qui se tramerait contre elle, a saisi Macky d’une correspondance. Nous vous proposons un extrait du texte rendu public par L’observateur.



«Je viens par la présente lettre vous informer qu'il m'est revenu de sources très crédibles que des éléments proches de votre entourage et de celui de la Première dame, envisageraient des actions de neutralisation physique afin que le suppléant en droit de siéger puisse me remplacer définitivement à l'Assemblée nationale.



Un Comité en charge des invectives de l'Alliance pour la République est déjà mis en place et s'est mis au travail dès le jour où j'ai exprimé mon désaccord quant à la préférence familiale que vous avez mise en avant pour le choix du Président à l'Assemblée nationale.



Loin d'être intimidée par de tels projets funestes, je tiens néanmoins à vous faire part de ces informations dignes de foi, en tant que chef de l'Etat, garant suprême de la sécurité de tous les Sénégalais, y compris de celle des représentants du Peuple que sont les députés.»