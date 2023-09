«La déclaration attendue de Sonko» : le rédacteur en chef adjoint de Senego placé en garde à vue

Libération annonce, dans son édition de ce mercredi, que le rédacteur en chef de Senego, Khalil Camara, a été placé hier en garde à vue à la DIC. Il lui est reproché d’avoir publié sur le site, le 2 septembre, un article intitulé «La déclaration attendue de Ousmane Sonko».



Le texte est signé Boubacar Sall. D’après Libération, le journaliste a reconnu avoir publié l’article, admis son «caractère grave» et confessé n’avoir pas scruter à la loupe son contenu. Il a en plus déclaré qu’il ne connaît pas l’auteur du papier incriminé avant d’exprimer ses regrets, selon le journal.



Khalil Camara est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, diffamation, outrage à un corps constitué et offense au chef de l’État.