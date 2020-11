La cellule de communication du Maire de Tivaouane, Mamadou Sy Mbengue corrige sévèrement Alioune Badara MBOUP du mouvement FRAPP

Senego a repris sur son site le 28 novembre 2020 une publication du sieur Alioune Badara MBOUP du Mouvement FRAPP, tout en étant affirmatif : « 100 millions de F cfa volés chez le Maire Diagne Sy MBENGUE ».



Ce mensonge de Alioune Badara MBOUP est la reprise d’un fake news de 2015 qui affirmait la même chose



Alioune Badara MBOUP ignore-t-il que ce dossier est déjà jugé et classé ?



Toutefois, il s’avère qu’il y avait bien vol de 5 millions chez le maire par le fait d’un de ses domestiques du nom de Modou DIOP qui a été jugé et condamné et une partie de la somme a d’ailleurs été recouvrée.

Posez-vous la question de savoir pourquoi ce MBOUP, dans une affaire municipale qui n’a rien à voir avec les affirmations supra, évoque cette affaire revêtue de la chose jugée par le tribunal de Grande instance de Thiès.



Alioune Badara MBOUP ne peut ternir l’image du Maire



La réponse est claire, c’est une intention de nuire à quelqu’un qu’il envie vu son parcours impressionnant malgré son jeune âge, la quarantaine à peine dépassée: adjoint aux Gouverneurs de Fatick et de Dakar, Préfet de Vélingara, président conseil régional de Dakar sous délégation spéciale, Directeur de Cabinet du Ministre de la famille, Secrétaire général de la caisse de Sécurité sociale, DG de l’IPRES et aujourd’hui DG de la SN HLM et Maire de la prestigieuse Ville de Tivaouane.