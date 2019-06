La Zlec promue par l'UA sera le plus grand marché du monde

Selon l’un des experts africains Cheikh Tidiane Dièye "c'est un moment historique pour l'Afrique" et cette entrée en vigueur est "un acte historique pour les africains".Ayant pris effet le 30 mai 2019, la zone a un PIB cumulé de 2500 milliards de dollars et près de 2 milliards d'individus d'ici 2050. Ce sera le plus grand marché du monde, en termes de population et de parties prenantes.