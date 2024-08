La Poste : mauvaise nouvelle pour les courriers de la Présidence, la Primature, l’Assemblée et certaines ambassades

Le bureau de La Poste situé au centre-ville, dénommé Dakar Étoile, doit être fermé après le 31 août. Le propriétaire du bâtiment a décidé d’expulser ses occupants pour loyers de plusieurs mois non réglés, rapporte Source A, qui donne l’information dans son édition de ce lundi 19 août.



Sauf revirement, c’est plus de 70 ans d’histoire qui se terminent. Et, selon le journal, la fermeture de ce bureau de Poste, ouvert en 1950, risque d’avoir une répercussion sur l’acheminement des courriers des plus grandes institutions du pays. Dakar Étoile se chargeant jusque-là de traiter, selon Source A, les courriers de la présidence de la République, de la Primature, de l’Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et du ministère des Finances.



Le journal informe que certaines ambassades sont également concernées : les représentations de la Grande Bretagne, du Canada et de la Norvège, notamment. La même source souffle que la fermeture annoncée de Dakar Étoile agace les travailleurs dudit bureau, qui s’émeuvent que «plus de 900 boîtes postales risquent d['en] pâtir».