La Gendarmerie sénégalaise renforce sa surveillance avec des drones de pointe

La Gendarmerie nationale du Sénégal a récemment renforcé ses capacités opérationnelles grâce à l’acquisition de drones de haute technologie. Ces équipements ont été officiellement réceptionnés lors d’une cérémonie organisée au quartier Samba Diéry Diallo de Colobane, le mardi 18 février 2025. Cet événement a été co-présidé par le Général de Division Martin Faye, en charge de la Gendarmerie nationale et de la Justice militaire, et par Jean-Marc Pisani, Ambassadeur de l’Union européenne.



Selon un communiqué de la Division communication et relations publiques de la Gendarmerie (DIVCOM), relayé par Sud Quotidien, cette nouvelle acquisition représente une avancée significative dans le processus de modernisation de la Gendarmerie, un progrès rendu possible grâce au soutien de l’Union européenne. L’initiative marque une étape clé dans le renforcement des capacités de la Gendarmerie pour surveiller et contrer les menaces transnationales au Sénégal.



Deux systèmes de drones STRIX 425 ont été fournis dans le cadre de la deuxième phase du Programme Opérationnel Conjoint (POC II) soutenu par l’UE. Ces appareils ultramodernes sont destinés à assurer une surveillance en temps réel des zones sensibles, comme les régions fluviomaritimes et frontalières, jouant un rôle crucial dans la lutte contre l’émigration irrégulière et la criminalité transnationale.



Grâce à leurs capacités avancées, ces drones vont optimiser l’efficacité opérationnelle de la Gendarmerie en améliorant notablement la réactivité des unités sur le terrain. Le Général de Division Martin Faye a exprimé sa gratitude envers l’Union Européenne pour cette contribution, en soulignant l’importance de ces outils dans les opérations de collecte du renseignement et de surveillance d’infrastructures critiques.



La coopération entre le Sénégal et l’Union européenne, mise en lumière par cette dotation, souligne un engagement commun en faveur d’une sécurité régionale renforcée à l’aide de solutions technologiques avancées. « Avec ces nouveaux moyens aériens, la Gendarmerie nationale affirme sa montée en puissance dans la protection des populations et des frontières du Sénégal », conclut le document cité par les confrères de Sud Quotidien.