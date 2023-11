La Cour de justice de la CEDEAO rejette la demande de l’État et accepte Branco comme avocat de Sonko

La Cour de Justice de la Communauté des États économiques de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a décidé ce lundi 6 novembre en confirmant la légitimité de Maître Juan Branco à représenter Ousmane Sonko, figure emblématique de l’opposition sénégalaise. Cette décision, annoncée par l’avocat lui-même sur les réseaux sociaux, vient au terme d’une séquence d’événements marquée par une tension palpable entre les représentants légaux et l’institution judiciaire.



La semaine précédant cette reconnaissance, un incident a marqué les esprits, soulignant les frictions entre le pouvoir judiciaire et la défense. Lors d’un échange particulièrement houleux, un juge avait reproché à l’avocat français son attitude jugée « impolie ».



En réponse aux critiques et à la possibilité d’être évincé de la procédure, Juan Branco avait affiché une posture défiante, suggérant au juge d’agir de manière directe s’il le souhaitait. Cet échange a certainement contribué à électriser l’atmosphère déjà chargée, témoignant de la nature controversée du dossier traité.



L’issue de cette joute juridique s’est finalement traduite par une victoire pour la défense de Sonko, avec l’admission de Maître Branco et de ses confrères étrangers, y compris Maître Said Larifou, à participer pleinement au procès. Cette décision vient contredire la volonté antérieure de l’État du Sénégal, qui avait exprimé le souhait de révoquer la constitution de ces avocats non nationaux.