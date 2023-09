La Chine interdit l'iPhone à ses fonctionnaires

Apple n'est plus épargné par les tensions entre la Chine et les Etats-Unis. La consigne passée par le gouvernement fait peser un risque commercial pour la marque à la pomme sur son troisième marché.

En pleine opération séduction, le patron d'Apple vantait, il y a moins de six mois à Pékin, la « relation symbiotique » entre la marque à la pomme et la Chine. « Apple et la Chine ont grandi ensemble », assurait-il alors que la firme américaine est source de millions d'emplois dans l'empire du Milieu, où sont fabriqués la quasi-totalité des iPhone, MacBook et autres iPad.

Mais ces liens particuliers n'échappent plus aux tensions géopolitiques et commerciales entre les Etats-Unis et l'administration chinoise. D'après le « Wall Street Journal », celle-ci vient de passer ces dernières semaines la consigne à des hauts fonctionnaires et des employés gouvernementaux de ne plus utiliser d'iPhone ou un smartphone de marque non chinoise au bureau. Comme une réponse aux interdictions qui ont touché son concurrent chinois Huawei il y a quelques années aux Etats-Unis, et plus récemment l'application mobile d'origine chinoise TikTok.

Danger commercial

Des deux côtés, les mêmes arguments se répètent avec la crainte de « fuite de données sensibles » vers des serveurs installés sur le territoire de la puissance rivale, ce qui causerait un risque pour « la sécurité nationale ». Certaines agences étaient déjà privées d'appareils américains, mais la nouvelle règle s'applique désormais plus largement au sein de l'Etat. Pour Apple, coincé entre deux feux, la réaction chinoise fait naître un danger commercial.

Grand gagnant des déboires de Huawei - que plusieurs salves de sanctions américaines ont empêché pendant des années de commercialiser des modèles compatibles avec les derniers réseaux 5G - Apple s'est fait une santé de fer en Chine où il est devenu le premier vendeur de smartphones à plus de 600 euros.

Mauvaise publicité

Au dernier trimestre, la grande Chine incluant Hong Kong, Macao et Taïwan comptait pour 19 % des recettes du groupe, son troisième marché derrière les Etats-Unis (43 %) et l'Europe (25 %). Alors que les difficultés s'amoncelaient ailleurs dans le monde à cause de la conjoncture économique, les ventes en Chine étaient même de bonne tenue. La mauvaise publicité consécutive au bannissement des appareils Apple tombe mal. D'autant plus que Huawei reprend du poil de la bête avec la sortie en Chine ces derniers jours de son premier appareil 5G.