LUTTE: Gris Bordeaux risque deux de suspension

Suite à ses propos virulents à l’encontre du Comité National de gestion (CNG) de la lutte, le Tigre de Fass est dans le collimateur du CNG. Une suspension de 2 ans plane sur la tête de Gris Bordeaux d’après une information livrée dans l’émission Bantamba d’hier mardi.



Il s’est porté garant pour défendre la cause des lutteurs face aux nombreuses sanctions pécuniaires dont ils sont victimes de la part du comité national de gestion de lutte (CNG). Il s’est montré très virulent contre les autorités dirigeantes de la lutte en ces termes « ce sont tous des voleurs ». Chose qui devrait couter cher au troisième tigre de Fass. Après Lac de Guiers 2 suspendu un an ferme, Gris Bordeaux pourrait connaitre une sanction plus sévère en à croire le fils du célébre chroniqueur de lutte, Bécaye Mbaye. Le dernier adversaire de Balla Gaye 2 risquerait une suspension de deux ans ferme.



Une information a été donnée par Modou Mbaye dans l’émission Bantamba de ce mardi sur la 2STV. Ce dernier assurait d’ailleurs à l’antenne l’obtenir de sources sûres. Une sanction, si elle s’avèrait, risquerait d’avoir de fortes conséquences sur le monde de la lutte avec frappe. Après avoir menacé de porter plainte contre l’équipe d’Alioune Sarr, le collectif des lutteurs a en outre menacé de boycotter l’ouverture prochaine de l’arène nationale si Gris Bordeaux est suspendu. De quoi provoquer une polémique dans le monde de la lutte qui enclenche une nouvelle dynamique.



Alioune Sarr avait menacé



Sur la RFM, le président du Comité national de gestion (CNG) de la lutte a menacé de révéler des secrets envers cesdits lutteurs. « C’est facile de dire qu'untel ou un autre a volé, mais faudrait-il le prouver, peste le patron de la lutte. S’ils ne cessent pas de parler, nous allons déballer dans les médias. Nous savons les gens qui quémandent et mendient dans le monde la lutte », peste-t-il. Brandissant ces menaces, Alioune Sarr se dit « insensible » à tout le tralala médiatique causé par la sortie de Gris Bordeaux et ses pairs.



La confrontation semble inévitable si l’on sait qu’Alioune Sarr se dit prêt à les affronter alors que le collectif des lutteurs ne compte pas reculer dans cette contestation. Les prochains jours s’annoncent tendus si jamais le CNG sanctionne Gris Bordeaux.



