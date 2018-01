Culture

-LITTERATURE: MEÏSSA MATY NDIAYE PUBLIE UN RECUEIL DE POÈMES INSPIRÉ PAR LA MISÈRE HUMAINE

L’écrivain et poète sénégalais Meïssa Maty Ndiaye vient de sortir un nouveau recueil de poésie intitulé "L’œil du poète et la misère", une œuvre centrée sur le devoir de solidarité à l’égard des plus humbles, en attendant de publier prochainement une compilation de ses poèmes primés par différents concours littéraires.



AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre