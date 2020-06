LEVÉE DES MESURES D’URGENCE/COVID-19

Dans son adresse à la nation, ce lundi, 29 juin 2020, Macky Sall a exhorté les Sénégalais à ne pas baisser les bras. Le président de la République a appelé à une intensification de la sensibilisation surtout dans les régions de Dakar, Thiès et Diourbel. « Les statistiques montrent que les principaux foyers de la pandémie sont essentiellement localisés dans les régions de Dakar, Diourbel et Thiès qui concentrent 92 % des cas de contamination. Le département de Dakar à lui seul totalise 54 % des cas recensés sur l’ensemble du territoire national. Dans ces trois régions, il convient donc de redoubler de vigilance et d’efforts pour arrêter la propagation de la maladie en intensifiant les campagnes », a déclaré le chef de l’Etat.



Dans un autre registre, le président de la République s’est félicité du travail des personnels médicaux qui ont su mener un travail titanesque et de haute résilience malgré leurs conditions difficiles de travail. Le Sénégal affiche un taux de guérison de plus de 60%.



En mars, date de l’instauration de l’état d’urgence, le Sénégal comptait 79 malades, 8 guéris, zéro décès et 71 patients en état de traitement. Actuellement, le pays totalise 6698 personnes testées positives dont 4341 guéris, 108 décédés et 2241 sous traitement.