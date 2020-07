LEUR ENLÈVEMENT ANNONCÉ À TOUBA, LES CINQ FILLES SE RETROUVENT À UNE FÊTE AU LAC ROSE

Du nouveau dans l’affaire des filles qui ont disparu Touba avant de se faire retrouver à Dakar. Selon Libération, les 5 filles n’ont jamais été enlevées. , c’est la plus âgée du groupe, de surcroit mariée malgré son jeune âge, qui a ourdi tout le plan avec son amant, avant d’embarquer le reste du groupe.



En effet, dans cette affaire, c’est le vendredi dernier que la Brigade de gendarmerie de Touba a émis un avis de recherche nationale après un signalement reçu de la famille des « disparues ». Deux jours plus tard, elles sont retrouvées à Keur Mbaye Fall, au niveau de l’arrêt Serigne Babacar Sy. Dans la soirée, informe Libération, la Brigade de gendarmerie de la zone Franche les expédie, à 2h du matin, vers la cité religieuse où le dossier est pris en charge par la Brigade de gendarmerie de Touba. Entendues, les 5 « victimes » qui habitent la même maison, servent une version identique.



Elles racontent que le jour des faits, elles ont été embarquées de force dans une voiture 4X4, de couleur noire, à hauteur de l’arrêt Tata numéro 4 de Darou Rahmaty, alors qu’elles se rendaient à la grande mosquée de Touba pour une ziarra. Selon elles, après avoir roulé pendant quelques minutes, le chauffeur, qui était seul, aurait arrêté la voiture pour ouvrir la malle arrière. Et ce serait en ce moment qu’elles auraient toutes les 5 perdu connaissance. Cependant, les enquêteurs ont constaté que l’une des victimes a échangé à deux reprises avec sa maman alors qu’elle prétendait perdre connaissance.



Mieux, les gendarmes ne croyaient pas qu’un seul ravisseur, sans armes, pouvait embarquer de force, et d’un seul coup, 5 personnes, dans une voiture. Il n’en fallait pas plus pour que l’une des filles passe aux aveux. Il révèle que le ravisseur se trouve être son amant caché et ils avaient tout manigancé pour passer un week-end au Lac Rose. Pendant que leurs parents s’inquiétaient, informe Libération, les filles participaient à une « pool party » (fête dans une piscine). Les enquêteurs tentent de déterminer si les deux mineures ont été détournées durant ce weekend. Les investigations se poursuivent.