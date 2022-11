LES TERMES DE L’AVENANT SIGNÉ CE JEUDI

Le salaire du sélectionneur de l’équipe nationale A du Sénégal, Aliou Cissé, connait une hausse de plus de 50%, passant de 15 millions à 22,5 millions F CFA, en plus de bonus qui pourraient le faire grimper à 30 millions. L’avenant a été signé aujourd’hui, jeudi 10 novembre 2022, par le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, en présence du président de la Fédération sénégalaise de Football (Fsf), Me Augustin Senghor.



Son contrat qui devait prendre fin en août 2023 a été également prolongé d’une année. Il court désormais jusqu’en 2024, après le report de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (Can). Initialement programmée en juin et juillet 2023 en Côte d’Ivoire, le rendez-vous a été repoussé à janvier-février 2024 pour des raisons climatiques.



Invité de l’émission Omnisports sur Itv, dimanche, le ministre des Sports, avait donné des garanties, suite à des instructions données par le président Macky Sall, sur la revalorisation salariale du technicien sénégalais. « Le président de la République a, depuis la victoire à la (Can), en février dernier, instruit le gouvernement à travailler dessus, avait-il expliqué. Il (le Président) estime que Aliou Cissé mérite d’avoir un salaire à la hauteur de ses collègues du continent vu qu’il a le moins élevé de tous, et que cela n’honore pas le Sénégal. Depuis lors, on était au stade de la réflexion, au niveau du ministère, mais récemment il a insisté pour que la revalorisation salariale soit effective avant la Coupe du monde. J’ai déjà reçu et échangé avec le sélectionneur national, de même que le président de la (Fsf) ».