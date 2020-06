LES MESURES PHARES DU DISCOURS DE MACKY

Des mesures importantes ont été prises, ce lundi, par le président de la République, Macky Sall, lors de son adresse à la Nation. Après avoir levé l’état d’urgence assorti du couvre-feu, le président de la République, Macky Sall a annoncé la réouverture des frontières aériennes pour le 15 juillet prochain. « Les vols internationaux reprendront ainsi selon un protocole sanitaire défini », annonce le chef de l’Etat. Qui informe, toutefois, que les frontières terrestres et maritimes restent fermées jusqu’à nouvel ordre.





Recrutement de 500 médecins et 100 agents professionnels



Autre mesure importante annoncée par le président de la République, c’est le renforcement du personnel sanitaire qui est, depuis lors, est sur le terrain pour combattre la maladie pathogène. En effet, d’après le chef de l’Etat, sur la séquence 2020-2021, l’Etat recrutera 500 médecins et 1000 agents professionnels de la santé, notamment infirmiers et infirmières, sages-femmes, ainsi que des personnels de soutien. S’agissant des médecins, il souligne que la priorité sera accordée aux districts éloignés et aux spécialistes.



En outre, il ajoute que le Gouvernement mettra en place, sur la période 2020-2024, une ambitieuse stratégie de modernisation du secteur de la Santé et de l’Action sociale, à travers le Plan d’investissement pour un système de santé et d’action sociale résilient et pérenne, dont une composante dédiée à la télésanté. Ce Plan sera adopté prochainement lors d’un Conseil présidentiel.



La distribution de l’aide alimentaire réalisée à 79,34%



Le chef de l’Etat a profité de la situation pour faire le point sur la distribution des vivres aux familles qui ont été impactées par la maladie du Coronavirus. Et, il a dressé un bilan satisfaisant des opérations de distribution des produits alimentaires.



A ce jour, révèle le président de la république, sur les 552 communes du pays, 438 ont terminé la distribution. Le reste des opérations est en cours dans 114 communes, soit un taux de réalisation de 79,34%. « Toute la distribution devra être achevée le 15 juillet prochain au plus tard », rassure le président de la République.