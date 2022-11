LES LIONS ET LA HANTISE DU DEUXIÈME MATCH

Défaite par les Pays-Bas (2-0), l’équipe nationale du Sénégal est désormais focus sur sa deuxième sortie prévue ce vendredi contre le Qatar. Une confrontation contre le pays hôte déjà décisif dans la course à la qualification alors que le Sénégal n’a encore jamais remporté son deuxième match d’une Coupe du monde.











Ils auraient rêvé d’un meilleur début avant de devoir se frotter au pays organisateur de cette 22ème édition de la Coupe du monde de football. Mais les Lions devront s’y faire en abordant cette rencontre contre le Qatar avec l’obligation de gagner. Une affiche à la saveur d’une finale avant l’heure entre deux équipes qui se sont incliné sur le même score (2-0) lors de la première journée comme l’a indiqué le sélectionneur national en conférence de presse d’après-match lundi.



« Dans une compétition, si vous perdez le premier match, le second devient une finale. Ça devient un match décisif. Le match est prévu vendredi prochain. Pour l’instant, nous allons essayer de récupérer nos blessés mais aussi récupérer au niveau de l’intensité que nous avons eu à mettre. Le match contre le Qatar sera le tournant de cette compétition. Donc, à nous de bien le préparer », avait affirmé Aliou Cissé. L’enjeu sera de taille pour les coéquipiers d’Idrissa Gana Gueye qui ont comme ambition de réussir une campagne historique en faisant mieux que la génération de 2002, quart de finaliste. Le match de ce vendredi sera un bon test pour savoir si leur destin est celui d’une équipe qui ira loin dans ce Mondial ou qui va vivre une élimination précoce.



Le Sénégal n’a jamais remporté son 2e match de Coupe du Monde



Obligé de s’imposer pour avoir son destin en main, le Sénégal va aborder cette deuxième sortie avec cette hantise des deuxièmes matchs d’une Coupe du monde qui n’ont jusqu’ici pas réussi au vainqueur de la Can 2021. Si on interroge les statistiques, le Sénégal n’a jamais remporté son deuxième match de Coupe du Monde. En 2002, c’est le Danemark qui a tenu en échec les Lions (1-1) à Daegu (Corée du Sud) avant que ce ne soit le Japon en 2018 à Ekaterinbourg (2-2). Il faudra endiguer cette mauvaise série pour éviter la passe de trois et ne pas se compliquer davantage la tâche en vue d’une qualification pour les huitièmes de finale. D’autant plus que contrairement à ses deux premières participations, le pays de la Téranga a démarré ce Mondial avec un revers.



Aliou Cissé devra travailler tous les aspects pour décrocher un succès vendredi contre le Qatar. Le technicien aux dreadlocks n’est d’ailleurs pas un grand adepte des deuxièmes matchs de poule dans un tournoi. En trois Can et un Mondial avec le costume de coach de l’équipe nationale du Sénégal, il compte une défaite (1-0 contre l’Algérie Can 2019), deux nuls (0-0 contre la Guinée Can 2021 et 2-2 face au Japon Mondial 2018) et un succès (2-0 contre le Zimbabwe Can 2017).



En plus de devoir gagner, les Lions devront stopper cette mauvaise spirale mais aussi retrouver de la confiance afin de dissiper les doutes et monter leur capacité de réaction.