LES DÉBUTS DE MENDY VUS PAR LAMPARD : « TRÈS BON, DANS TOUS LES ASPECTS DE SON JEU »

Solide pour sa première dans le but de Chelsea, le gardien sénégalais a étééliminé par Tottenham au 4e tour de la Coupe de la Ligue anglaise.











Pour sa première en Angleterre, au 4e tour de la Coupe de la Ligue faceà Tottenham, Édouard Mendy a parfois été secoué, hier. Il s’est même étonné de certains blocks effectués par les joueurs adverses, non sanctionnés par l’arbitre comme de coutume outre-Manche. Mais s’il a manqué une sortie aérienne (69e), l’ancien gardien de Rennes (28 ans) a réussi une belle prestation.



« Son petit raté prouve son envie d’être constamment maître dans sa surface, a affirmé son entraîneur Frank Lampard après la rencontre. Je l’ai trouvé très bon, dans tous les aspects de son jeu. » Mendy a prouvé sa valeur en gagnant un duel faceà Erik Lamela, du pied droit (35e). À la 50e, il s’est aussi employé pour claquer en corner un tir de Sergio Reguilon. Mais il n’a pas pu empêcher Lamela d’égaliser à la 84e : trouvé par le latéral espagnol qui vient d’arriver du Real Madrid, l’Argentin a profité des erreurs d’appréciation de la défense des Blues pour contrôler le ballon au second poteau et battre Mendy de près. Chelsea, qui avait ouvert le score dès la 19e minute par Timo Werner, a alors été poussé aux tirs au but.



Son nouveau gardien sénégalais n’a rien pu faire lors de la séance, toujours très loin des tentatives réussies par les Spurs (Dier, Lamela, Hojbjerg, Lucas, Kane). Menacé par le recrutement de Kai Havertz, Mason Mount a été médiocre hier soir, et c’est lui qui a précipité l’élimination des Blues en ne cadrant pas faceà Hugo Lloris. Finaliste de la compétition en 2019, Chelsea confirme son début de saison poussif (1 victoire, 1 nul, 1 défaite en Premier League).