LE SÉNÉGAL AURA LE TAUX DE CROISSANCE LE PLUS ÉLEVÉ AU MONDE EN 2024 AVEC 8,8 %, (FMI)

Le Sénégal aura le taux de croissance le plus élevé au monde en 2024 avec 8,8 %, selon le projections du Fonds monétaire International.

Le rapport est publié hier, mardi, à Marrakech où se tiennent les assemblées du FMI et de la banque Mondiale, rapporte Rfm.

Pour la première fois depuis cinquante ans, l’Afrique accueille les réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.

Les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales de 190 pays se réunissent à Marrakech jusqu’au 15 octobre pour discuter du surendettement des pays en développement, de la fragmentation de l’économie mondiale, du climat, ou encore de la réforme des institutions internationales.