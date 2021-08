LE RWANDA DE CHEIKH SARR CRÉE LA SENSATION DEVANT SON PUBLIC

Pays hôte de la 30e édition de l’afrobasket masculin, le Rwanda remporte son premier match de l’Afrobasket devant la Republique Démocratique du Congo 82-68. Une victoire que les hommes du technicien sénégalais Cheikh SARR ont obtenu grâce a leur chaud bouillant public du Kigali Arena. Il s’agit de la première victoire en compétition officielle pour l’ancien Sélectionneur des Lions lors de l’Afrobasket 2013 en Côte d’Ivoire (médaille de bronze pour les Lions). Victoire obtenue au terme d’un match âprement disputé.



La bande à William Robeyns, MVP du match (23 points, 3 rebond et 4 passes) a dirigé la partie durant tous les quatre quarts temps (24-15, 43-34, 57-55, et 82-68). Malgré une baisse de forme durant le troisième quart, le pays hôte a fini fort pour résister à l’assaut adverse et garder le gain de la partie.







Devant un public qui sursaute après chaque action réussie et en présence deux chef de l’Etat, le Rwanda l’emporte 82-68. Il affrontera L’Angola, battu par le Cap-Vert lors des prolongations (77-71), jeudi. le même jour, RD Congo et le Rwanda vont se frotter.



La cérémonie officielle de la 30e édition de l’Afrobasket masculin n’était pas si animée que ça. Ce n’est qu’a la pause que Jules Sentore, Artiste le plus populaire du Rwanda selon ses compatriotes présents au Kigali Arena, a gratifié le public d’un beau spectacle.