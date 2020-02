Zizou devra encore attendre un an. À la quête de sa première Coupe d’Espagne - seule compétition espagnole qui manque à son palmarès de joueur et entraîneur -, Zinédine Zidane va devoir encore patienter pour soulever le trophée. La faute à la Real Sociedad, venue jouer un mauvais tour aux Madrilènes au Santiago-Bernabéu (3-4) lors des quarts de finale de la Coupe du Roi.



Prêté par le Real Madrid à la Sociedad, Martin Ødegaard avait envie de prouver à son patron qu’il a le niveau pour évoluer chez les Merengues. Mission réussie avec cette ouverture du score où le Norvégien profite d’une première frappe d’Alexander Isak et des jambes molles d’Alphonse Areola pour envoyer le cuir au fond des filets (0-1, 22e). Buteur, Martin Ødegaard se mue alors en passeur pour son compère suédois, mais la VAR en décide autrement (50e).



Pas de quoi décourager pour autant l’intenable Alexander Isak qui s’offre un doublé en deux minutes avec une magnifique reprise de volée (0-2, 54e) et une frappe en pleine lucarne à bout portant (0-3, 56e). Et alors que le Real Madrid semble être au fond du trou, Marcelo profite d’un caviar de Brahim Diaz pour réduire l’écart (1-3, 59e). Le lancement d’une remontada ? Pas vraiment puisque c’est Mikel Merino qui s’en va inscrire le but du K-O (1-4, 69e).



Sauf que le Real Madrid n’est pas vraiment du genre à abandonner. Et si Vinicius Junior voit son but refusé par la VAR (79e), Rodrygo Goes, lui, ne tremble pas pour reprendre le caviar de son compatriote (2-4, 82e). Le coup de boule de Nacho Fernandez (90e+2) et le carton rouge d’Andoni Gorosabel ne serviront qu’à offrir un énorme frisson aux supporters. Trop tard, le Real Madrid est éliminé de la Coupe d’Espagne, tandis que la Sociedad intègre le dernier carré.