LE PRÉFET DE DAKAR OPPOSE UN NIET À YEWWI

La Coalition Yewwi Askan Wi qui comptait refaire le coup du 8 juin, avec une manifestation autorisée par l’autorité administrative, risque de changer de stratégie. Pour cause, le rassemblement qu’elle projetait, le vendredi 17 juin 2022, de 15 h à 19h à la Place de la Nation, vient d’essuyer une interdiction de la part du Préfet de Dakar.

Introduite par Déthié Fall, Khalifa Ababacar Sall et Cheikh Tidiane Youm, au nom de la Coalition Yewwi Askan Wi, la demande d’information a rencontré le refus de l’autorité préfectorale pour cause de menaces de troubles à l’ordre public et violation de l’article L 61 du Code électoral,du moins à en croire l’arrêté préfectoral.

Toutefois, hier mardi en conférence de presse, les leaders de YAW avaient prévenu que la manifestation aura lieu avec ou sans autorisation.















