LE KHALIF GENRAL DES ORDONNE: CONFINEMENT DU DAARA ELHADJI MALICK DE TIVAOUNE, LES TALIBÉS PRIS EN CHARGE

Abdou Aziz Diop membre du Comité scientifique du dernier Gamou est revenu sur le sens de la rencontre au nom du comité d’initiative coordonné par Serigne Babacar Sy Abdou, Serigne Mansour Sy Dabakh et le Dr Bachir Ngom. Le Pr Serigne Abdou Ba et le Dr Sakho de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh ont, tour à tour, pris la parole pour sensibiliser les disciples, apprenants et éducateurs du daara sur les mesures préventives à prendre pour se protéger contre le coronavirus mais aussi sur les dangers liés au coronavirus.

L’école coranique compte plus de 500 apprenants et une vingtaine d’enseignants. A compter d’aujourd’hui, l’établissement d’enseignement coranique est fermé. Une décision qui découle de la gravité du covid-19 dont le khalife a mesuré l’ampleur. Et, pour se conformer aux mesures édictées par le Gouvernement, le Khalife général, Serigne Babacar Sy Mansour, a ordonné la fermeture provisoire du daara.

Auparavant, Tivaoune avait déjà fermé provisoirement les mosquées et les mausolées. Lors de cette matinée, Serigne Babacar Sy Abdou est revenu sur les enseignements du Prophète en cas de pandémie mais aussi il a réitéré les instructions du khalife avec un argumentaire solide basé sur le Coran et la Sunna. Ainsi la Zawiya, les mausolées et le daara seront sous contrôle strict et l’accès est limité.

Le daara sera confiné jusqu’à nouvel ordre et les mesures d’accompagnement ont été prises pour une prise en charge correcte des talibés : restauration complète, hygiène, santé... Un médecin est mis à la disposition du daara ainsi qu’une infirmerie équipée gracieusement par des bonnes volontés de la hadra.

Des mesures sécuritaires ont été prises aussi pour le respect strict des mesures préventives. Enfin le marabout a formulé des prières pour que le Sénégal ne subissent pas de sérieux dommages causés par cette pandémie.