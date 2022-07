LE DG IBRAHIMA KANE LIMOGÉ

La Compagnie Air Sénégal change de patron. Selon une information parvenue à Emedia, une réunion d’urgence du conseil d’administration de la compagnie nationale, ce mardi 12 juillet, vient d’en décider. Ainsi, Ibrahima Kane, jusque-là Directeur général de ladite compagnie, est remplacé par El Hadj Badara Fall. Selon notre source, la décision va prendre effet à la fin du mois de juillet.



Nommé en 2019, l’ingénieur-polytechnicien, qui provenait de la direction du Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS), avait remplacé à ce poste Philip Bohn.

Et c’est sans doute les nombreuses difficultés de la compagnie qui bat de l’aile depuis des mois, qui ont perdu M. Kane. Entre autres difficultés récentes qui ont plombé ses ailes de géant, ces Sénégalais bloqués depuis plus de 48 heures à l’aéroport de Milan, le 4 juillet dernier, à la même date, à l’Aéroport Paris Charles de Gaulle, un avion d’Air Sénégal a été endommagé, la pénurie de kérosène, l’annulation vol Dakar-Yaoundé lors de la Finale Can 2021…



Mais à l’actif de Ibrahima Kane, il a réalisé le record du plus long vol sur A330 neo fait par Air Sénégal, l’ouverture de la ligne Dakar-Washington via New York, l’arrivée de nouveaux appareils de type Airbus A220 dans la flotte de la compagnie…



L’un dans l’autre, les couacs à répétition du pavillon national ont emporté Ibrahima Kane, dont le management a été émaillé d’incidents et d’impairs ne militant pas à réaliser le rêve du Président Macky Sall de faire la Compagnie Air Sénégal, un champion à l’image de Ethiopian airlines, pour faire de Dakar un hub comme Addis Abeba l’est actuellement.



Le nouveau Directeur Général d’Air Sénégal , El Hadji Badara Fall est décrit comme un homme courtois, ancien pilote qui connaît bien le monde de l’aviation.