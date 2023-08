LE DG DU CETUD FAIT LE POINT

A quelques mois du début de l’exploitation commerciale, le Bus Rapid Transit a démarré ses tests statistiques. Interrogé à cette occasion, le directeur générale du CETUD, Thierno Biram Aw informe que ces tests visent à évaluer ses performances en ce qui concerne les travaux d’infrastructure et ses interactions avec les interfaces connexes. Selon lui, ces tests qui vont durer un mois seront suivis de tests dynamiques et d’évaluations de performance, aboutissant éventuellement à l’accessibilité du BRT au public. Face à la presse, il a demandé le soutien de la population pour la réussite de ces tests et pour respecter le délai de livraison. « L’implication et l’enthousiasme de la population sénégalaise sont essentiels alors que le CETUD travaille sans relâche pour respecter les délais fixés par la plus haute autorité, visant à lancer le BRT d’ici décembre avec une flotte initiale de 121 bus, pour ensuite l’étendre à 150. Cette entreprise ne se contentera pas seulement d’améliorer l’infrastructure de transport de la ville, mais offrira également des opportunités d’emplois à environ 1000 jeunes sénégalais qui suivent une formation pour offrir un service de premier ordre aux passagers », a-t-il-déclaré.



Par ailleurs, le DG du CETUD a confié que les avancés des travaux d’infrastructure dépassant les 85% et 70% des bus sont déjà stationnés à Dakar. De plus, 54 bus sont en place, et une vingtaine supplémentaire est attendue sous peu. D’ici novembre, l’ensemble de la flotte devrait être opérationnelle. En termes de capacité, le système BRT peut transporter 300 000 passagers par jour, accueillant jusqu’à 12 000 personnes par heure dans chaque direction. Chaque bus est conçu pour accueillir 150 passagers.



Dans un communiqué remis à la presse, il est mentionné que les phases d’essais et de formations sont une étape importante et préalable à la mise en service du BRT. Ces essais et formations ont pour objectifs de : Vérifier et contrôler la conformité du svstème dans son ensemble vis-à-vis des spécifications techniques ; Tester le mode de fonctionnement des équipements et installations du Bus pour garantir à la population un système fiable et sûr ; Evaluer la performance d’insertion du BRT dans l’environnement urbain ; Permettre au personnel d’exploitation de s’approprier son futur outil de travail.



Il faut dire que la campagne d’essais se déroulera en trois phases d’août à novembre 2023 : Essais Statiques (Gabarit) : cette première phase permet la vérification des gabarits des bus aussi bien pour la circulation à l’intérieur du domaine exploité et l’accostage des bus à quai, que pour les itinéraires de détournement et d’accès au dépôt. Essais dynamiques : Cette deuxième phase permet de vérifier le bon fonctionnement des équipements d’exploitation et l’ensemble des systèmes du BRT. Essais de performance et d’endurance : La dernière phase permettra de vérifier la performance, la stabilité et la capacité du système de transport en modes nominal ou dégradé. Ces essais précéderont la marche à blanc.

Par un engagement citoyen, en perspective de la mise en service prochaine du BRT, le CETUD sollicite l’accompagnement des populations dakaroises pour la réalisation des tests dans les meilleures conditions de performance et de sécurité.